Замглавы Минздрава Подмосковья задержан при получении взятки в 150 млн рублей

В Подмосковье при получении взятки в размере 150 миллионов рублей задержан замглавы Минздрава Московской области Александр Захаров, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СМИ: задержан замглавы Ленинского района Подмосковья Гравин

В региональном министерстве он курировал вопросы, связанные с капитальным ремонтом и техобслуживанием зданий больниц и поликлиник.

По предварительным данным, чиновник уже уволен с занимаемой должности.

Как отмечается, в 2013 году Захаров был осужден по статье о получении взяток, но в настоящее время эта информация исчезла из баз данных.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили о задержании замглавы Барнаула за взятку в два миллиона рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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