Замглавы Минздрава Подмосковья задержан при получении взятки в 150 млн рублей

В региональном министерстве он курировал вопросы, связанные с капитальным ремонтом и техобслуживанием зданий больниц и поликлиник.

По предварительным данным, чиновник уже уволен с занимаемой должности.

Как отмечается, в 2013 году Захаров был осужден по статье о получении взяток, но в настоящее время эта информация исчезла из баз данных.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили о задержании замглавы Барнаула за взятку в два миллиона рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

