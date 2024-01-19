Замглавы Минздрава Подмосковья задержан при получении взятки в 150 млн рублей
В Подмосковье при получении взятки в размере 150 миллионов рублей задержан замглавы Минздрава Московской области Александр Захаров, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В региональном министерстве он курировал вопросы, связанные с капитальным ремонтом и техобслуживанием зданий больниц и поликлиник.
По предварительным данным, чиновник уже уволен с занимаемой должности.
Как отмечается, в 2013 году Захаров был осужден по статье о получении взяток, но в настоящее время эта информация исчезла из баз данных.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили о задержании замглавы Барнаула за взятку в два миллиона рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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