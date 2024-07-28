Замглавы МЧС Москвы попал в ДТП

Заместитель руководителя столичного главка МЧС Максим Серегин попал в ДТП в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В центре Саранска автомобиль въехал в здание правительства Мордовии

Мужчина ехал на пожарной машине на улицу Юности, где произошло возгорание. Представитель ведомства получил ушиб мягких тканей.

Серегина обследовали в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Ульяновской области столкнулось шесть автомобилей. Травмы получили восемь человек, среди них двое несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПМЧСМосква

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