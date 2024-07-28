В центре Саранска автомобиль въехал в здание правительства Мордовии

Водитель легкового автомобиля протаранил дверь здания правительства Мордовии в центре Саранска, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

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Дверь здания получила небольшие повреждения. Погибших и пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Mash, автомобиль Daewoo Nexia протаранил дверь задним ходом. Находившемуся за рулем молодому человеку вызвали скорую помощь.

Ранее в Белгородской области танк наехал на автомобиль Lada Niva. Погиб 73-летний местный житель, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиМордовия

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