В центре Саранска автомобиль въехал в здание правительства Мордовии
28 июля 202413:29
Водитель легкового автомобиля протаранил дверь здания правительства Мордовии в центре Саранска, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Дверь здания получила небольшие повреждения. Погибших и пострадавших нет.
По данным Telegram-канала Mash, автомобиль Daewoo Nexia протаранил дверь задним ходом. Находившемуся за рулем молодому человеку вызвали скорую помощь.
Ранее в Белгородской области танк наехал на автомобиль Lada Niva. Погиб 73-летний местный житель, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
- В центре Саранска автомобиль въехал в здание правительства Мордовии
- Пострадавший от нападения сына миллиардера Бажаева полицейский обратился в больницу
- Путин предупредил об ответе РФ на размещение американских вооружений в Германии
- В ДТП в Абхазии погибли двое россиян
- Трех жителей Каспийска арестовали за планирование теракта в церкви
- В Карачаево-Черкесии разбился легкомоторный самолет
- В Санкт-Петербурге Путин принял Главный парад ВМФ
- В Молдавии предложили признать геноцидом голод 1946‑1947 годов
- Журналистка Кашеварова заявила о причастности Героя РФ к гибели бойцов «Вагнера» в Мали
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru