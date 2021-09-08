Замглавы инженерных войск РФ заподозрили во взяточничестве

А ранее сообщалось, что в Белгороде бывший заместитель руководителя управления Ростехнадзора отправится в колонию строгого режима на 2,5 года за получение взятки в 230 тысяч рублей, сообщает «РЕН ТВ».

Он также по решению суда должен выплатить штраф в 460 тысяч рублей. Кроме того, после отбытия наказания осужденный на четыре года лишен права замещать определенные должности.

В сентябре прошлого года чиновник передал представителю «Комбинат КМАруда» счет на 230 тысяч рублей за кровельные материалы. Компания закупила их, и отвезла в загородный дом чиновника — там они использовались по назначению.

