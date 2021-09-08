Замглавы инженерных войск РФ заподозрили во взяточничестве

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении возбуждено в отношении замначальника инженерных войск России генерал-майора Руслана Алахвердиева. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в следственных органах. Отмечается, что Алахвердиев находится в статусе подозреваемого.

Дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание по которому составляет до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 100-кратного размера полученной взятки.

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А ранее сообщалось, что в Белгороде бывший заместитель руководителя управления Ростехнадзора отправится в колонию строгого режима на 2,5 года за получение взятки в 230 тысяч рублей, сообщает «РЕН ТВ».

Он также по решению суда должен выплатить штраф в 460 тысяч рублей. Кроме того, после отбытия наказания осужденный на четыре года лишен права замещать определенные должности.

В сентябре прошлого года чиновник передал представителю «Комбинат КМАруда» счет на 230 тысяч рублей за кровельные материалы. Компания закупила их, и отвезла в загородный дом чиновника — там они использовались по назначению.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:КоррупцияВзятка
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