Генпрокуратура заявила о рекордном количестве коррупционных преступлений

Рекордное за восемь лет количество коррупционных преступлений было выявлено в 2021 году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В сообщении говорится, что с начала текущего года зафиксировано 24,5 тысячи преступлений коррупционной направленности, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб от них составил 39,4 миллиарда рублей.

В ведомстве уточнили, что почти половина коррупционных преступлений - это взятки, количество которых увеличилось на 27,4% по сравнению с 2020 годом. Больше всего фактов взяточничества зарегистрировано в Пермском и Ставропольском краях, также в Санкт-Петербурге.

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

