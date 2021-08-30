Генпрокуратура заявила о рекордном количестве коррупционных преступлений
Рекордное за восемь лет количество коррупционных преступлений было выявлено в 2021 году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В сообщении говорится, что с начала текущего года зафиксировано 24,5 тысячи преступлений коррупционной направленности, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб от них составил 39,4 миллиарда рублей.
В ведомстве уточнили, что почти половина коррупционных преступлений - это взятки, количество которых увеличилось на 27,4% по сравнению с 2020 годом. Больше всего фактов взяточничества зарегистрировано в Пермском и Ставропольском краях, также в Санкт-Петербурге.
Ранее суд в Екатеринбурге приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
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