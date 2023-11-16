Замглавы дагестанского Буйнакска ампутировали кисть после взрыва
Заместитель главы администрации дагестанского города Буйнакска Гамзат Османов повредил руку при взрыве гранаты.
В результате взрыва медикам пришлось ампутировали кисть левой руки чиновника. Его жизни ничего не угрожает.
«Операция прошла успешно, чувствует себя хорошо», - рассказали ТАСС в больнице Буйнакска.
По данным Telegram-канала Mash, в руках Османова случайно взорвалась светошумовая граната. Чиновнику передали боеприпас со словами, что это муляж, утверждает издание.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в дагестанском Избербаше 19-летнего мужчину, стрелявшего по воротам церкви, сообщает «Радиоточка НСН».
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- Замглавы дагестанского Буйнакска ампутировали кисть после взрыва
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