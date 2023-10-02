Работник АЗС в Дагестане выстрелил в подростка из пневматического ружья
Завхоз автозаправочной станции в Дагестане выстрелил в подростка из пневматического ружья, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Уточняется, что инцидент произошёл на АЗС, расположенной на улице Буйнакского в Избербаше, где 58-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего подростка.
«В результате молодой человек с проникающим ранением в область груди помещен в больницу», – указали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый рассказал, что пострадавший, который подрабатывал на ближайшей автомойке, часто заходил в гости к соседу, что не нравилось последнему. После многочисленных замечаний, которые подросток игнорировал, мужчина выстрелил в него.
Ранее в Москве у входа в кафе двое мужчин устроили перепалку с другой компанией, в драке у одного из них выпал травматический пистолет, его оппонент подобрал оружие и выстрелил в обидчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru