Работник АЗС в Дагестане выстрелил в подростка из пневматического ружья

Уточняется, что инцидент произошёл на АЗС, расположенной на улице Буйнакского в Избербаше, где 58-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего подростка.

«В результате молодой человек с проникающим ранением в область груди помещен в больницу», – указали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый рассказал, что пострадавший, который подрабатывал на ближайшей автомойке, часто заходил в гости к соседу, что не нравилось последнему. После многочисленных замечаний, которые подросток игнорировал, мужчина выстрелил в него.

Ранее в Москве у входа в кафе двое мужчин устроили перепалку с другой компанией, в драке у одного из них выпал травматический пистолет, его оппонент подобрал оружие и выстрелил в обидчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

