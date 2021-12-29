Замглавы Ашинского района задержали в Челябинской области

Первого заместителя главы Ашинского района Челябинской области Семена Авраменко задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при приобретении жилья для детей-сирот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным собеседника агентства, чиновника задержали сотрудники ФСБ. Против Авраменко возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», пишет РИА ФАН.

Пресс-служба Управления ФСБ по Челябинской области подтвердила факт проведения оперативно-следственных действий в Ашинском муниципальном районе.

По данным пресс-службы следственного управления Следственного комитета по региону, Авраменко подозревают в получении взятки. Следователи полагают, что чиновник получил 50 тысяч рублей за контракт на приобретение жилья для детей-сирот, пишет Ura.ru.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Дети-сиротыФСБЗадержаниеЧелябинская Область
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