Начальник Испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержан за взятку

Как отметила Врадий, следователи возбудили дело против Щекина, а также представителя коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки начальнику испытательной лаборатории. По данным правоохранителей, Щекин получил от коммерсанта 450 тысяч рублей за положительное заключение по проверке.

Оба подозреваемых задержаны, с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

