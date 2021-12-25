Начальник Испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержан за взятку

Начальника испытательной пожарной лаборатории Московской области Сергея Щекина задержали за получение взятки в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

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Как отметила Врадий, следователи возбудили дело против Щекина, а также представителя коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки начальнику испытательной лаборатории. По данным правоохранителей, Щекин получил от коммерсанта 450 тысяч рублей за положительное заключение по проверке.

Оба подозреваемых задержаны, с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеВзяткаМосковская ОбластьСледственный Комитет Рф
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