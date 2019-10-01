Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Следственный комитет вызвал на допрос по делу о мошенничестве заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, по результатам допроса будет определен процессуальный статус Александрова. Как сообщил источник, специалисты СКР и ФСБ проводят выемку документов в кабинете одного из топ-менеджеров компании.

Отмечается, что расследование связано с нарушением в 2016-2017 годах правил проведения тендеров на оказание услуг.

Александров является сотрудником «Аэрофлота» с 2013 года, пишет агентство.



