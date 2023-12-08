Уголовное дело о халатности возбудили после стрельбы в брянской школе

Уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска возбудили после стрельбы, сообщили в прокуратуре региона.

Стрельба из-за буллинга: Школьница в Брянске устроила расправу в гимназии

Проверка показала, что металлодетектор на входе в школу был убран, посетители могли пронести все, что угодно.

Утром в четверг, 7 декабря, 14-летняя ученица 8 «А» класса открыла стрельбу в кабинете биологии. Одноклассница стрелявшей и она сама погибли, пятеро получили ранения. Как сообщает RT, минувшей ночью спецборт МЧС доставил в Москву двух пострадавших для лечения.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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