Уголовное дело о халатности возбудили после стрельбы в брянской школе

Проверка показала, что металлодетектор на входе в школу был убран, посетители могли пронести все, что угодно.

Утром в четверг, 7 декабря, 14-летняя ученица 8 «А» класса открыла стрельбу в кабинете биологии. Одноклассница стрелявшей и она сама погибли, пятеро получили ранения. Как сообщает RT, минувшей ночью спецборт МЧС доставил в Москву двух пострадавших для лечения.

