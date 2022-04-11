Заключенный в саратовской колонии погиб из-за бытового конфликта

Один заключенный погиб, еще трое ранены в результате конфликта между заключенными в колонии в Саратовской области. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

Погибшему было 35 лет, он скончался после получения «телесных повреждений в виде колото-резаных ранений в области груди и шеи». Кроме того, в ходе конфликта были ранены еще трое осужденных, однако им была оказана необходимая медицинская помощь.

По данным ведомства, причиной конфликта стали бытовые разногласия между мужчинами. Потасовка произошла у здания отряда исправительного учреждения Саратовской области в воскресенье вечером. Номер учреждения в ведомстве не уточнили.

СК сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве. Ранее следствие возбудило 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области.

