Заключенный в саратовской колонии погиб из-за бытового конфликта
Один заключенный погиб, еще трое ранены в результате конфликта между заключенными в колонии в Саратовской области. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.
Погибшему было 35 лет, он скончался после получения «телесных повреждений в виде колото-резаных ранений в области груди и шеи». Кроме того, в ходе конфликта были ранены еще трое осужденных, однако им была оказана необходимая медицинская помощь.
По данным ведомства, причиной конфликта стали бытовые разногласия между мужчинами. Потасовка произошла у здания отряда исправительного учреждения Саратовской области в воскресенье вечером. Номер учреждения в ведомстве не уточнили.
СК сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве. Ранее следствие возбудило 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области.
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