Следствие возбудило 20 дел по фактам пыток в тюремной больнице Саратовской области

Следствие возбудило 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. Об этом говорится в ответе заместителя генпрокурора Николая Винниченко партии «Единая Россия». Документ опубликован депутатом Андреем Альшевских, передает ТАСС.

Поводом для возбуждения дел послужили как размещенные в интернете видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осужденных.