Следствие возбудило 20 дел по фактам пыток в тюремной больнице Саратовской области
Следствие возбудило 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. Об этом говорится в ответе заместителя генпрокурора Николая Винниченко партии «Единая Россия». Документ опубликован депутатом Андреем Альшевских, передает ТАСС.
Поводом для возбуждения дел послужили как размещенные в интернете видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осужденных.
В ответе Генпрокуратуры отмечается, что 14 дел расследуются по статье об изнасиловании, из них три были возбуждены еще до размещения в интернете видео с пытками. Еще три дела возбуждены по статье о превышении должностных полномочий, два - о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и одно - за халатность. Шесть дел переданы в центральный аппарат СК.
Минюст и Генпрокуратура России должны к 1 июня подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях. Соответствующее поручение дал ведомствам президент Владимир Путин. Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова перечислила проблемы ФСИН и пути их решения в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,0 млн+49 513 / сут.
Умерли
325 тыс.+692 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 719 / сут.
- Следствие возбудило 20 дел по фактам пыток в тюремной больнице Саратовской области
- МИД: Москва намерена надёжно обеспечить свои интересы
- Привитые «Спутником V» россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста
- Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров
- Лукашенко предостерег западные страны от попыток напасть на Союзное государство
- Лидию Федосееву-Шукшину сдали в дом престарелых
- Путин заявил, что Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений
- Участникам откровенной фотосессии у мечети Москвы предъявлены обвинения
- В Евросоюзе задумались о введении обязательной вакцинации от коронавируса
- Прирост числа заболевших COVID-19 в Москве бьёт рекорды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru