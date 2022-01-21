Следствие возбудило 20 дел по фактам пыток в тюремной больнице Саратовской области

Следствие возбудило 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. Об этом говорится в ответе заместителя генпрокурора Николая Винниченко партии «Единая Россия». Документ опубликован депутатом Андреем Альшевских, передает ТАСС.

Поводом для возбуждения дел послужили как размещенные в интернете видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осужденных.

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В ответе Генпрокуратуры отмечается, что 14 дел расследуются по статье об изнасиловании, из них три были возбуждены еще до размещения в интернете видео с пытками. Еще три дела возбуждены по статье о превышении должностных полномочий, два - о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и одно - за халатность. Шесть дел переданы в центральный аппарат СК.

Минюст и Генпрокуратура России должны к 1 июня подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях. Соответствующее поручение дал ведомствам президент Владимир Путин. Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова перечислила проблемы ФСИН и пути их решения в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Саратовская ОбластьСледственный КомитетПытки
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