Заключенные устроили подпольное казино в ростовской колонии
Силовики закрыли в ИК-14 в Новочеркасске Ростовской области подпольное казино. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В региональном УФСБ указали, что азартные игры в колонии организовал 30-летний мужчина, у которого при обыске нашли более десятка карточных колод, фишки, мобильный телефон и несколько сим-карт.
Отмечается, что мужчина вёл списки игроков и записывал результаты раздач, а также дважды в месяц переводил деньги на банковские счета.
В итоге к сроку за кражу заключённый получил уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр, за что ему грозит ещё до двух лет лишения свободы.
Ранее в Перми за взятки от игорного бизнеса был арестован глава организации по борьбе с подпольными казино, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru