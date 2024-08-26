Заключенные устроили подпольное казино в ростовской колонии

Силовики закрыли в ИК-14 в Новочеркасске Ростовской области подпольное казино. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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В региональном УФСБ указали, что азартные игры в колонии организовал 30-летний мужчина, у которого при обыске нашли более десятка карточных колод, фишки, мобильный телефон и несколько сим-карт.

Отмечается, что мужчина вёл списки игроков и записывал результаты раздач, а также дважды в месяц переводил деньги на банковские счета.

В итоге к сроку за кражу заключённый получил уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр, за что ему грозит ещё до двух лет лишения свободы.

Ранее в Перми за взятки от игорного бизнеса был арестован глава организации по борьбе с подпольными казино, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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