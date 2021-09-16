Заключённый сбежал из колонии-поселения в Тюмени
16 сентября 202113:40
Мужчина, приговоренный к 23 годам лишения свободы, сбежал из колонии-поселения в Тюмени, сообщает РИА Новости.
По данным УФСИН, до законного выхода на свободу сбежавшему осталось отсидеть около двух лет.
Ранее полиция задержала обвиняемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова Александра Мавриди, который в августе сбежал из изолятора временного содержания в Подмосковье, сообщает RT.
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16 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru