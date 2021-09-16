Заключённый сбежал из колонии-поселения в Тюмени

Мужчина, приговоренный к 23 годам лишения свободы, сбежал из колонии-поселения в Тюмени, сообщает РИА Новости.

По данным УФСИН, до законного выхода на свободу сбежавшему осталось отсидеть около двух лет.

Ранее полиция задержала обвиняемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова Александра Мавриди, который в августе сбежал из изолятора временного содержания в Подмосковье, сообщает RT.

