Захвативший заложников в Колпино мужчина состоял на учёте в ПНД
Житель Санкт-Петербурга, захвативший в заложники шестерых детей, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Колпинского района города Надежду Осипову.
Представитель администрации рассказала агентству, что мужчина находился на учёте в течение нескольких лет. Двумя неделями ранее захватчик был доставлен в больницу из-за пограничного состояния.
Как сообщила РИА Новости заместитель руководителя управления СК по Санкт-Петербургу Екатерина Гилина, одним из мотивов преступления могла стать ревность мужчины к своей жене. По словам Гилиной, захват детей в заложники стал результатом употребления медикаментов совместно с алкоголем. Следствию предстоит установить все детали инцидента.
Во вторник в Колпинском районе Санкт-Петербурга местный житель выгнал супругу из квартиры и заперся в помещении, удерживая их шестерых детей. Ведя переговоры с правоохранителями, захватчик время от времени выглядывал в окно, приставляя нож к горлу одного из детей, отмечает «Свободная пресса». Позже мужчина сам сдался полиции и отпустил заложников.
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