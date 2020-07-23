«Полтавский захватчик» отпустил полицейского и убежал в лес

Утром 23 июля мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля, при попытке задержания угрожал взорвать гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского. В ходе дальнейших переговоров, захватчик согласился обменять полицейского на начальника уголовного розыска, полковника Виталия Шияна и поехал с ним с места инцидента в сторону Киева. Основным требованием мужчины было избежание уголовной ответственности.

По состоянию на 15:30 по московскому времени, он отпустил заложника и теперь скрывается в лесу в Решетиловском районе области. Его разыскивает полиция.

