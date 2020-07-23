«Полтавский захватчик» отпустил полицейского и убежал в лес
Мужчина, удерживавший в заложниках полковника полиции в Полтаве, отпустил его, сообщает портал «Общественные новости».
Утром 23 июля мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля, при попытке задержания угрожал взорвать гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского. В ходе дальнейших переговоров, захватчик согласился обменять полицейского на начальника уголовного розыска, полковника Виталия Шияна и поехал с ним с места инцидента в сторону Киева. Основным требованием мужчины было избежание уголовной ответственности.
По состоянию на 15:30 по московскому времени, он отпустил заложника и теперь скрывается в лесу в Решетиловском районе области. Его разыскивает полиция.
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