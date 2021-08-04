Захватчики танкера Asphalt Princess покинули судно
Группа преступников, которые захватили танкер Asphalt Princess в Оманском заливе, покинули судно, сообщила британская организация по координации морских торговых перевозок.
Отмечается, что инцидент завершен, судно находится в безопасности.
Ранее в Оманском заливе вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess, следовавший под флагом Панамы. По данным BBC, кораблю приказано идти в Иран, однако власти этой страны отрицают причастность к каким-либо инцидентам с танкерами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Суд рассмотрит жалобу на приговор Ефремову 15 сентября
- Face Pay стал доступен пассажирам московского метро
- Российская каратистка Чернышева пропустит Игры в Токио из-за COVID-19
- Памфилова назвала способы для жителей ДНР проголосовать на выборах в Думу
- Захватчики танкера Asphalt Princess покинули судно
- Туроператоры рассказали, куда россияне могут поехать отдыхать без ПЦР-тестов
- Производители масок попросили ужесточить правила их продажи
- В Евросоюзе объяснили задержки одобрения вакцины «Спутник V»
- АТОР предложила восстановить международный туризм до конца пандемии
- Привитым и переболевшим COVID-19 российским донорам раскрыли сроки сдачи крови
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru