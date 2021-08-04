Захватчики танкера Asphalt Princess покинули судно

Группа преступников, которые захватили танкер Asphalt Princess в Оманском заливе, покинули судно, сообщила британская организация по координации морских торговых перевозок.

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Отмечается, что инцидент завершен, судно находится в безопасности.

Ранее в Оманском заливе вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess, следовавший под флагом Панамы. По данным BBC, кораблю приказано идти в Иран, однако власти этой страны отрицают причастность к каким-либо инцидентам с танкерами.

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
ТЕГИ:ИранПреступностьСудно
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