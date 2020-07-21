Захватчик в Луцке угрожает взорвать заложников

Мужчина, захвативший автобус в украинском Луцке, угрожает взорвать автобус и вторую бомбу в случае штурма. Он утверждает, что среди заложников есть дети и беременные.

«Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные», - заявил захватчик местному изданию «Первый канал социальных новостей» по телефону, отвечая на вопрос, сколько у него людей в заложниках.

Он утверждает, что автобус заминирован, и еще одна бомба заложена в другом месте в Луцке, где много людей. По его словам, у него много гранат и автоматического оружия.