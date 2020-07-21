Неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
Вооружённый мужчина взял в заложники пассажиров в городе Луцк на западе Украины. Как сообщает издание «Факти» со ссылкой на полицию, у злоумышленника автоматическое оружие и гранаты. Он также заявил, что другой части города якобы есть бомба, которая должна сдетонировать.
⚡️У Луцьку взяли у заручники автобус із пасажирами, його заміновано https://t.co/hrSSexlvzK #Луцьк #заручники— Факти ICTV (@ICTV_Fakty) July 21, 2020
Территория вокруг автобуса перекрыта, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они пытаются вести переговоры с вооружённым захватчиком по телефону. Тот уже выдвинул свои условия.
На своей странице в соцсетях мужчина писал, что недоволен происходящим в стране.
В автобусе около 20 человек, захватчик угрожает его взорвать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru