Неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке

Вооружённый мужчина взял в заложники пассажиров в городе Луцк на западе Украины. Как сообщает издание «Факти» со ссылкой на полицию, у злоумышленника автоматическое оружие и гранаты. Он также заявил, что другой части города якобы есть бомба, которая должна сдетонировать.

Территория вокруг автобуса перекрыта, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они пытаются вести переговоры с вооружённым захватчиком по телефону. Тот уже выдвинул свои условия.

На своей странице в соцсетях мужчина писал, что недоволен происходящим в стране.

В автобусе около 20 человек, захватчик угрожает его взорвать.

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ФОТО: Нацполиция Украины
ТЕГИ:ЗаложникиТерроризмУкраина
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