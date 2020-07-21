Неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке

Территория вокруг автобуса перекрыта, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они пытаются вести переговоры с вооружённым захватчиком по телефону. Тот уже выдвинул свои условия.

На своей странице в соцсетях мужчина писал, что недоволен происходящим в стране.

В автобусе около 20 человек, захватчик угрожает его взорвать.

