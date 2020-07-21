Аваков вылетел в Луцк на место захвата заложников

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во вторник вылетел в Луцк, где вооруженный автоматическим оружием и гранатами мужчина захватил пассажирский автобус. Глава МВД будет на месте координировать действия подразделений, сообщают в ведомстве.

Захватчик удерживает заложников уже больше часа. Журналисты уже нашли его страницу в «Твиттере»: там мужчина разместил свой «манифест». Он позиционирует себя как «борец с системой» и утверждает, что его смерть «взрывам не помеха».

Полицейские говорят, что на контакт террорист не идёт. В автобусе порядка 20 человек. На окнах видны пробоины от пуль.

