Аваков вылетел в Луцк на место захвата заложников
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во вторник вылетел в Луцк, где вооруженный автоматическим оружием и гранатами мужчина захватил пассажирский автобус. Глава МВД будет на месте координировать действия подразделений, сообщают в ведомстве.
Захватчик удерживает заложников уже больше часа. Журналисты уже нашли его страницу в «Твиттере»: там мужчина разместил свой «манифест». Он позиционирует себя как «борец с системой» и утверждает, что его смерть «взрывам не помеха».
Полицейские говорят, что на контакт террорист не идёт. В автобусе порядка 20 человек. На окнах видны пробоины от пуль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru