Захватчик отделения Альфа-Банка в Москве задержан

Нарушитель, захвативший один из офисов Альфа-Банка в центре Москвы, задержан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

СМИ: В московском банке произошел захват заложников

Отмечается, что мужчина, который, по данным СМИ, захватил под угрозой взрыва до шести заложников из числа сотрудников банка, не был вооружен. У него изъяли муляж бомбы.

Предварительной причиной инцидента называют долги мужчины по кредитам.

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ФОТО: pxhere.com
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