Захватчик отделения Альфа-Банка в Москве задержан
23 мая 202015:23
Нарушитель, захвативший один из офисов Альфа-Банка в центре Москвы, задержан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что мужчина, который, по данным СМИ, захватил под угрозой взрыва до шести заложников из числа сотрудников банка, не был вооружен. У него изъяли муляж бомбы.
Предварительной причиной инцидента называют долги мужчины по кредитам.
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23 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru