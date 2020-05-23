СМИ: В московском банке произошел захват заложников
В Москве неизвестный злоумышленник захватил несколько человек в отделении банка на Земляном валу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, а также ТАСС и РИА Новости. Полиция выехала на место происшествия.
По данным «Интерфакса», начались переговоры с захватчиком.
Источник рассказал агентству, что нарушитель под угрозой взрыва потребовал заблокировать двери в отделении. По предварительной информации, внутри здания он удерживает силой до шести сотрудников банка. При захвате сработала сигнализация.
Официального подтверждения информации пока не поступало.
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