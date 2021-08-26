Захарова заявила, что россиян не было в аэропорту Кабула в момент взрыва

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила об отсутствии россиян в кабульском аэропорту в момент взрыва.

«На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства РФ в Афганистане, не было», - написала она.

Ранее подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своём Twitter заявил о двух взрывах, прогремевших у аэропорта и у расположенного рядом отеля Baron. По его информации, погибли «несколько граждан США и местные жители».

Американское издание Politico, со ссылкой на источник, связанный с правительством США, сообщило, что теракт возле аэропорта Кабула устроил сторонник запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство».

