СМИ: к взрывам в Кабуле причастна ИГИЛ

Взрыв возле аэропорта Кабула устроил сторонник запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство», сообщает издание Politico со ссылкой на источник, связанный с правительством США.

Ранее представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» рассказал агентству Reuters, что жертвами взрыва стали не менее 13 человек.

Позже телеканал FoxNews сообщил о двух взрывах: у аэропорта и у расположенного рядом отеля Baron. Данную информацию в своём Twitter подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, который заявил о гибели «нескольких граждан США и местных жителей», не уточнив при этом число жертв.

