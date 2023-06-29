Захарова: Россия сожалеет о ранении колумбийцев в Краматорске

По словам Захаровой, необходимо провести расследование инцидента и выяснить, почему гражданка Украины пригласила колумбийцев в место дислокации командного пункта ВСУ.

Накануне президент Колумбии Густаво Петро заявил о планах направить России ноту протеста после удара российских сил по Краматорску, в результате которого ранения получили три гражданина Колумбии.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении двух генералов ВСУ в Краматорске, передает «Радиоточка НСН».

