Захарова: Россия сожалеет о ранении колумбийцев в Краматорске

Москва сожалеет по поводу инцидента в Краматорске, в результате которого пострадали граждане Колумбии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью колумбийскому радио W Radio Colombia.

Минобороны России: в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ

По словам Захаровой, необходимо провести расследование инцидента и выяснить, почему гражданка Украины пригласила колумбийцев в место дислокации командного пункта ВСУ.

Накануне президент Колумбии Густаво Петро заявил о планах направить России ноту протеста после удара российских сил по Краматорску, в результате которого ранения получили три гражданина Колумбии.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении двух генералов ВСУ в Краматорске, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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