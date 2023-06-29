Захарова: Россия сожалеет о ранении колумбийцев в Краматорске
Москва сожалеет по поводу инцидента в Краматорске, в результате которого пострадали граждане Колумбии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью колумбийскому радио W Radio Colombia.
По словам Захаровой, необходимо провести расследование инцидента и выяснить, почему гражданка Украины пригласила колумбийцев в место дислокации командного пункта ВСУ.
Накануне президент Колумбии Густаво Петро заявил о планах направить России ноту протеста после удара российских сил по Краматорску, в результате которого ранения получили три гражданина Колумбии.
Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении двух генералов ВСУ в Краматорске, передает «Радиоточка НСН».
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