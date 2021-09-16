Адвокат: семья задержанного в Чехии Франчетти отказалась от моих услуг
Чешский адвокат Ян Шварц, который был предоставлен задержанному в Праге гражданину РФ Александру Франчетти, заявил, что семья россиянина отказалась от его услуг, сообщает РИА Новости.
Причины данного решения юрист озвучивать не стал.
«Больше никакой информации сообщить вам не могу», - ответил Шварц журналистам.
Ранее представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что гражданин России был задержан по международному ордеру на арест, выданному Украиной. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить основания задержания россиянина, сообщает RT.
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