Загоревшийся на МКАД автомобиль затруднил движение по трассе

Автомобиль загорелся на 61-м километре внешней стороны МКАД, вызвав трудности в движении по трассе. Об этом говорится в телеграмм-канале департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что движение затруднено на 3 километра перед развязкой на Рублевское шоссе.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.



Ранее в четверг сообщалось, что в Татарстане на трассе М-7 «Волга» произошло ДТП, машина насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу с ребенком.