Загоревшийся на МКАД автомобиль затруднил движение по трассе
29 июля 202122:45
Автомобиль загорелся на 61-м километре внешней стороны МКАД, вызвав трудности в движении по трассе. Об этом говорится в телеграмм-канале департамента транспорта Москвы.
Уточняется, что движение затруднено на 3 километра перед развязкой на Рублевское шоссе.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Ранее в четверг сообщалось, что в Татарстане на трассе М-7 «Волга» произошло ДТП, машина насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу с ребенком.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru