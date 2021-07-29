В Татарстане машина насмерть сбила женщину с ребенком
29 июля 202120:39
В Татарстане на трассе М-7 «Волга» произошло ДТП, машина насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу с ребенком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Женщина погибла на месте, 8-летняя девочка была госпитализирована с травмами. Отмечается, что переход дороги совершался на нерегулируемом переходе.
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29 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru