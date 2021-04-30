Загорелась мебельная фабрика в Иркутской области
Мебельная фабрика загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщило ГУ МЧС региона.
Сообщение о пожаре поступило в 12:52 по местному времени. В здании, где находится мебельная фабрика и сауна, загорелась кровля. Были эвакуированы 72 человека, еще пятерых спасли сотрудники МЧС.
В тушении пожара задействованы 36 человек и 11 единиц техники Усольского пожарно-спасательного гарнизона. Дополнительно направлена резервная из Ангарска. Существует угроза распространения огня.
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