Загадочно погибшие подростки в Подмосковье слыли заядлыми угонщиками
Двое несовершеннолетних, найденные мертвыми в одном из гаражей подмосковного города Раменское, были хорошо известны участковому и полиции. После угона мотоцикла у жителя Жуковского они находились под подпиской о невыезде, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Двум погибшим было по 16 лет, вместе с ними в гараже был найден без сознания ещё один их товарищ. Сейчас он находится в реанимации, но врачи сумели спасти его.
По предварительным данным областного главка Следственного комитета, подростки отравились неустановленным веществом. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Местные жители рассказывают, что друзей не раз уличали в кражах – они угоняли ради развлечения всё, что попадалось на глаза: машины, мотоциклы, мопеды.
Угнанные транспортные средства молодые люди продавали за незначительную сумму без документов, когда накатаются или украдут ещё что-то.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Порошенко заподозрили в причастности к убийству Шеремета
- Путин продлил заморозку накопительной пенсии на год
- Путин отменил «банковский роуминг» в России
- В закон о децентрализации Украины не включили особый статус Донбасса
- Адвокат заявил о попытках суицида историка-потрошителя Соколова