Загадочно погибшие подростки в Подмосковье слыли заядлыми угонщиками

Двое несовершеннолетних, найденные мертвыми в одном из гаражей подмосковного города Раменское, были хорошо известны участковому и полиции. После угона мотоцикла у жителя Жуковского они находились под подпиской о невыезде, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Двум погибшим было по 16 лет, вместе с ними в гараже был найден без сознания ещё один их товарищ. Сейчас он находится в реанимации, но врачи сумели спасти его.