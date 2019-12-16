Загадочно погибшие подростки в Подмосковье слыли заядлыми угонщиками

16 декабря 201918:16

Двое несовершеннолетних, найденные мертвыми в одном из гаражей подмосковного города Раменское, были хорошо известны участковому и полиции. После угона мотоцикла у жителя Жуковского они находились под подпиской о невыезде, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Двум погибшим было по 16 лет, вместе с ними в гараже был найден без сознания ещё один их товарищ. Сейчас он находится в реанимации, но врачи сумели спасти его.

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По предварительным данным областного главка Следственного комитета, подростки отравились неустановленным веществом. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Местные жители рассказывают, что друзей не раз уличали в кражах – они угоняли ради развлечения всё, что попадалось на глаза: машины, мотоциклы, мопеды.

Угнанные транспортные средства молодые люди продавали за незначительную сумму без документов, когда накатаются или украдут ещё что-то.

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