Задержки пассажирских поездов начались тз-за схода с рельсов вагонов под Самарой

В обход барьерного места через Оренбург с выходом на Уфу отправятся поезда №124 Белгород - Новосибирск, №144 Самара - Нижневартовск, №408 Адлер – Челябинск. Также внесены изменения в расписание электричек.

Ранее стало известно, что на 1 200 км Куйбышевской железной дороги на перегоне Толкай - Похвистнево произошел сход 15 вагонов грузового поезда. По данным пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, пострадавших нет. Уточняется, что повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети. В настоящее время выясняются причины произошедшего и устраняются последствия, сообщает ТАСС.

