Задержки пассажирских поездов начались тз-за схода с рельсов вагонов под Самарой

Из-за схода с рельсов вагонов на перегоне в Самарской области пять пассажирских поездов следуют с задержкой. Изменено расписание движения нескольких электричек, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«В связи с перерывом в движении на перегоне Толкай - Новоотрадная (Самарский регион Куйбышевской железной дороги) задерживаются пассажирские поезда: №13 Челябинск - Москва, №14 Москва - Челябинск, №129 Красноярск - Анапа, №141 Пермь-2 - Симферополь, №59 Новокузнецк – Кисловодск», - говорится в сообщении.

В Амурской области после схода вагонов с углем задержаны пассажирские поезда

В обход барьерного места через Оренбург с выходом на Уфу отправятся поезда №124 Белгород - Новосибирск, №144 Самара - Нижневартовск, №408 Адлер – Челябинск. Также внесены изменения в расписание электричек.

Ранее стало известно, что на 1 200 км Куйбышевской железной дороги на перегоне Толкай - Похвистнево произошел сход 15 вагонов грузового поезда. По данным пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, пострадавших нет. Уточняется, что повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети. В настоящее время выясняются причины произошедшего и устраняются последствия, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаПоездСамарская Область
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