В Амурской области после схода вагонов с углем задержаны пассажирские поезда

В Сковородинском районе Амурской области сошли с рельсов десять полувагонов с углем, сообщает региональное управление МЧС.

Авария произошла на перегоне Большая Омутная - Сгибеево Забайкальской железной дороги. Никто из людей не пострадал.

Вагоны сошли с рельсов в Кировской области

Из-за схода вагонов задержаны пассажирские поезда №61 Владивосток - Москва и № 7 - Москва - Владивосток. Также ожидаются задержки поездов №1 Владивосток - Москва и №2 Москва - Владивосток.

Пассажиры находятся на станциях Сковородино и Магдагачи. Их обеспечили питанием и медицинским сопровождением.

13 Февраля в Нижегородской области с путей сошли восемь пустых вагонов, была повреждена опора контактной сети.

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ТЕГИ:ПоездаАмурская Область
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