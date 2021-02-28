В Амурской области после схода вагонов с углем задержаны пассажирские поезда
В Сковородинском районе Амурской области сошли с рельсов десять полувагонов с углем, сообщает региональное управление МЧС.
Авария произошла на перегоне Большая Омутная - Сгибеево Забайкальской железной дороги. Никто из людей не пострадал.
Из-за схода вагонов задержаны пассажирские поезда №61 Владивосток - Москва и № 7 - Москва - Владивосток. Также ожидаются задержки поездов №1 Владивосток - Москва и №2 Москва - Владивосток.
Пассажиры находятся на станциях Сковородино и Магдагачи. Их обеспечили питанием и медицинским сопровождением.
13 Февраля в Нижегородской области с путей сошли восемь пустых вагонов, была повреждена опора контактной сети.
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