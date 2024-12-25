Задержаны все сбежавшие из исправительного центра на Урале осужденные

Силовики оперативно задержали троих приговоренных судом к принудительным работам, которые сбежали 23 декабря из исправительного центра в Свердловской области. Об этом информирует Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по региону.

Вечером в минувший понедельник трое осужденных самовольно ушли с участка, который действует в качестве исправительного центра при колонии в Нижнем Тагиле. Как уточнили в свердловском главке ФСИН, одного из беглецов задержали во вторник, 24 декабря в Екатеринбурге, второго там же – уже сегодня утром. Трети был пойман 25 декабря в Нижнем Тагиле.