Задержаны все сбежавшие из исправительного центра на Урале осужденные

Силовики оперативно задержали троих приговоренных судом к принудительным работам, которые сбежали 23 декабря из исправительного центра в Свердловской области. Об этом информирует Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по региону.

Вечером в минувший понедельник трое осужденных самовольно ушли с участка, который действует в качестве исправительного центра при колонии в Нижнем Тагиле. Как уточнили в свердловском главке ФСИН, одного из беглецов задержали во вторник, 24 декабря в Екатеринбурге, второго там же – уже сегодня утром. Трети был пойман 25 декабря в Нижнем Тагиле.

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Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно сообщению ГУФСИН, сопротивления никто из них не оказал. Исправительный центр они покинули, сломав решётку на окне. Их отсутствие заметили в десятом часу вечера.

Режим исправительного центра отличается от условий содержания в исправительной колонии. В исправцентре отсутствует вооруженная охрана. Осужденные ежедневно свободно могут выходить из него на работу в различные организации, где они трудоустроены, а вечером возвращаются обратно. Кроме того, с разрешения администрации, они могут уходить из центра, чтобы посетить магазины, больницу или для свидания с родственниками.



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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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