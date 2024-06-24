В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы на КПП «Псоу»
Уголовное дело об убийстве и незаконном хранении или перевозке оружия возбуждено после перестрелки на контрольно-пропускном пункте «Псоу». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гагрского района Абхазии.
«Уголовное дело заведено по статьям 117 "Незаконное хранение и перевозка оружия" и 99, часть вторая — "Убийство"», — заявили в надзорном ведомстве, подчеркнув, что занимаются расследованием.
Перестрелка на границе России и Абхазии произошла накануне днем. В результате пострадали трое граждан республики, в том числе одна несовершеннолетняя, погиб один человек. По словам министра внутренних дел Абхазии Роберта Киута, все участники конфликта были гражданами республики. Личности стрелявших установили, причастных к ЧП разыскивают, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru