Задержаны подозреваемые после пожара в палаточном лагере под Хабаровском

Следственный комитет РФ объявил о задержаниях в рамках расследования уголовного дела о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, речь идёт о директоре базы отдыха «Холдоми», где располагался лагерь, Максиме Кузнецов и учредителе компании «Экстрим Сервис», которой принадлежит учреждение, Виталии Бурлакове.

Как отмечает «Свободная пресса», следователи приступили к допросу задержанных. После следственных действий их отправят в изолятор временного содержания. Кроме того, уже назначено несколько экспертиз.

Палаточный детский лагерь под Хабаровском загорелся минувшей ночью. Огонь уничтожил 20 палаток из 26. Пожар унёс жизни четырёх детей. В больнице поселка Солнечный остаются еще трое детей и пятеро взрослых. Их состояние не вызывает опасений у медиков.

