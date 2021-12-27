Задержаны еще два участника банды Басаева и Хаттаба
Двое членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавших во вторжении в Ботлихский район Дагестана в 1999 году, задержаны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службы Следственного комитета и ФСБ.
«Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева», — сообщает СК.
По данным правоохранителей, в июле 1999 году задержанные по своей воле присоединились к боевикам и участвовали в нападении на населенные пункты в Дагестане. Тогда погибло более 280 военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц, более 800 человек были ранены.
Суд уже избрал Бакиеву меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как отметили в ФСБ, Канмурзаеву и Бакиеву предъявят обвинения по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Органы продолжают розыск других участников террористических преступлений.
Еще двух участников банды Басаева и Хаттаба, напавших на населенные пункты в Дагестане в 1999 году, арестовали в сентябре, напоминает RT.
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