СМИ: сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева задержали

В Астрахани был задержан сбежавший из психбольницы член банды Шамиля Басаева Магомед Алханов. Такое сообщение разместил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что информацию о задержании мужчины, похожего на Алханова, подтвердили в УМВД России по Астраханской области. «В настоящее время проводятся мероприятия по отождествлению его личности», - заявили в министерстве.

Магомед Алханов, которого подозревали в причастности к нападению на псковский десант в Чечне в феврале 2000 года, ранее провел 10 лет в колонии за бандитизм, передает Ura.ru. В Астрахань его конвоировали для проведения психиатрической экспертизы.

Алханов сбежал из-под стражи 26 октября во время прогулки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомТеррористыАстрахань
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