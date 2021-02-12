Задержаны бывшие члены банды Басаева и Хаттаба
СК и ФСБ сообщили о задержании еще двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие во вторжении в Дагестан в 1999 году.
В сообщении ФСБ говорится, что задержаны уроженцы и жители Ставропольского края: АхметТерекбаев 1968 года рождения и Арифуллы Авезов 1971 года рождения. Оба они до сих пор не понесли за это преступление наказания. При этом следователям удалось собрать доказательства их участия во вторжении в Дагестан.
Задержанным будут предъявят обвинения по трем статьям: «Посягательство на жизнь военнослужащих», «Бандитизм» и «Вооруженный мятеж».
На данный момент осуждены около 80 участников нападения на Дагестан, еще несколько десятков боевиков находятся в розыске, пишут «Известия».
Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- Лавров прокомментировал возможность разрыва отношений с ЕС
- Задержаны бывшие члены банды Басаева и Хаттаба
- Глава МИД Белоруссии назвал сроки встречи Путина и Лукашенко
- Топилина сместили с должности главы ПФР, на его место назначен Андрей Кигим
- Защита Навального подаст апелляцию на отмену условного срока
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru