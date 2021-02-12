Задержаны бывшие члены банды Басаева и Хаттаба

СК и ФСБ сообщили о задержании еще двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие во вторжении в Дагестан в 1999 году.

В сообщении ФСБ говорится, что задержаны уроженцы и жители Ставропольского края: АхметТерекбаев 1968 года рождения и Арифуллы Авезов 1971 года рождения. Оба они до сих пор не понесли за это преступление наказания. При этом следователям удалось собрать доказательства их участия во вторжении в Дагестан.

Задержанным будут предъявят обвинения по трем статьям: «Посягательство на жизнь военнослужащих», «Бандитизм» и «Вооруженный мятеж».

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На данный момент осуждены около 80 участников нападения на Дагестан, еще несколько десятков боевиков находятся в розыске, пишут «Известия».

Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.

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ФОТО: СК РФ
ТЕГИ:ДагестанБоевики
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