Задержаны бывшие члены банды Басаева и Хаттаба

СК и ФСБ сообщили о задержании еще двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие во вторжении в Дагестан в 1999 году.

В сообщении ФСБ говорится, что задержаны уроженцы и жители Ставропольского края: АхметТерекбаев 1968 года рождения и Арифуллы Авезов 1971 года рождения. Оба они до сих пор не понесли за это преступление наказания. При этом следователям удалось собрать доказательства их участия во вторжении в Дагестан.

Задержанным будут предъявят обвинения по трем статьям: «Посягательство на жизнь военнослужащих», «Бандитизм» и «Вооруженный мятеж».