Задержано руководство ТЭЦ-3 в Норильске

В рамках расследования нескольких уголовных дел, возбужденных в связи с разливом топлива из резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, задержаны ее директор, главный инженер и его заместитель. Им инкриминируется нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, которые повлекли тяжкие последствия. По версии следствия, разрушенный резервуар для дизельного топлива уже несколько лет нуждался в капитальном ремонте. Проведенная позднее экспертиза подтвердила, что этот промышленный объект не соответствует требованиям безопасности. Причиной утечки топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, предположительно, стала просадка бетонной плиты, на которой установлен резервуар с нефтепродуктами, - сообщили в Росприроднадзоре. Просадка плиты, в свою очередь, привела к отрыву дна резервуара от бетонных стенок.

Всему виной – вечная мерзлота, из-за таяния которой внезапно просели сваи, из-за чего и лопнул резервуар, - следует из слов Владимира Потанина, главы и основного акционера «Норникеля», на территории дочернего предприятия которого и находится норильская ТЭЦ-3. Такие вещи сложно предвидеть, - заметил он в одном из интервью. А на вопрос, может ли что-то подобное угрожать Норильску, в котором почти все здания построены на вбитых в вечную мерзлоту сваях, Потанин подтвердил серьезность проблемы.

Справедливости ради стоит отметить, что Потанин – не первый, кто обращает внимание на проблемы, которые может нести с собой таяние вечной мерзлоты. Потери от этого явления уже оцениваются в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей в год и будут только расти, - заявлял еще задолго до аварии в Норильске замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. По его словам, которые приводит РБК, масштаб проблемы очень серьезный, под угрозой - множество построенных в Арктике зданий и сооружений.



А пока в Норильске ликвидацией последствий крупнейшего за четверть века разлива нефтепродуктов (а в природу попало более 20 тысяч тонн дизтоплива) занимаются специалисты МЧС. Как заявил глава ведомства Евгений Зиничев, на месте разлива нефтепродуктов снижается концентрация вредных веществ. В местах выставления боновых заграждений она снизилась в 10 раз, - отметил Зиничев на заседании правительственной комиссии, призвав не допустить попыток сокрытия или искажения информации о ЧП в Норильске. Накануне сообщалось, что разлившееся топливо вышло за оборудованную преграду, и его следы уже обнаружили в уникальном ледниковом озере Пясино.

В связи с аварией на ТЭЦ-3 в Норильске, которой присвоен статус ЧС федерального уровня, возбуждены четыре уголовных дела. Первым в рамках расследования был задержан и помещен под арест на три месяца начальник цеха. Известие о задержании трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 дает понять, что одним «стрелочником» там не обойдется.

А вечная мерзлота – кто ж ее посадит?

