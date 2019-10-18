Задержано руководство московского ОМВД Дорогомилово
Руководители отдела МВД Дорогомилово в Москве задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает. Речь идет о руководителе отдела, а также его заместителе, сообщает Москва 24.
Отмечается, что высокопоставленные полицейские были пойманы с поличным при получении 3,5 млн рублей – это была первая часть взятки в размере 12 млн рублей.
Руководство столичного главка МВД начало служебную проверку по факту задержания сотрудников, их пообещали уволить из органов внутренних дел.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», задержанным грозит до десяти лет лишения свободы, отмечает РЕН ТВ.
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