Дело полковника Черкалина. В России продолжается тренд на борьбу с коррупцией
Эксперты НСН отметили, что в последние годы в стране исчезли «неприкасаемые» взяточники.
Стали известны подробности схемы, по которой получал взятки экс-полковник ФСБ Кирилл Черкалин, пишет «Коммерсант». По данным издания, деньги он получал прямо возле работы — ему передавали суммы посредники либо у входа в управление, либо в кафе на Лубянской площади. По версии следствия, всего борец с коррупцией по такой схеме успел получить 750 тысяч долларов, при этом один только банк «Транспортный» выплачивал ему 50 тысяч долларов ежемесячно за «покровительство».
Стоит отметить, что имя Черкалина далеко не единственное из тех, что на слуху благодаря любви к лёгким деньгам. Россияне ещё помнят громкие дела экс-министра Алексея Улюкаева, полковника ФСБ Захарченко, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова, длящееся дело экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова. Всё это стало итогом десятилетнего курса на борьбу с коррупцией, заявил в эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал.
«Это говорит о том, что у нас нет неприкасаемых, и о том, что у нас независимо от того, какую должность имеет человек, и министры, и губернаторы, и генералы могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления. Это плоды той программы, которая была провозглашена порядка 10 лет назад, курс на борьбу с коррупцией и усиление ответственности руководителей любых органов», — сказал антикоррупционер.
Однако чаще других отличаются тягой к взяткам сотрудники силовых структур, заметил в эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов. По его словам, коррупция стала следствием уничтожения идеологической составляющей и уходом старых кадров. Сейчас, тем не менее, по его словам, с проблемой реально начали бороться.
«[Эта проблема] может быть меньше по количеству, чем в других правоохранительных органах, прежде, всего в МВД, потому что там количественный состав меньше и публичный состав меньше, и люди там не берут по пять тысяч рублей взятки. Но то, что там проблема существует, и с ней начали бороться достаточно жестко, в том числе внутри системы, это факт», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, Кирилл Черкалин и его подчинённые были задержаны 25 апреля 2019 года. Изъятая в ходе обысков наличность и драгоценности полковника оцениваются в 12 миллиардов рублей. Суд предъявил ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.
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