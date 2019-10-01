Дело полковника Черкалина. В России продолжается тренд на борьбу с коррупцией

Стоит отметить, что имя Черкалина далеко не единственное из тех, что на слуху благодаря любви к лёгким деньгам. Россияне ещё помнят громкие дела экс-министра Алексея Улюкаева, полковника ФСБ Захарченко, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова, длящееся дело экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова. Всё это стало итогом десятилетнего курса на борьбу с коррупцией, заявил в эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал.

«Это говорит о том, что у нас нет неприкасаемых, и о том, что у нас независимо от того, какую должность имеет человек, и министры, и губернаторы, и генералы могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления. Это плоды той программы, которая была провозглашена порядка 10 лет назад, курс на борьбу с коррупцией и усиление ответственности руководителей любых органов», — сказал антикоррупционер.

Однако чаще других отличаются тягой к взяткам сотрудники силовых структур, заметил в эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов. По его словам, коррупция стала следствием уничтожения идеологической составляющей и уходом старых кадров. Сейчас, тем не менее, по его словам, с проблемой реально начали бороться.