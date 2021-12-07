Задержанный за стрельбу в московском МФЦ ранее служил в СВР

Мужчина, который застрелил двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы, ранее служил в Службе внешней разведки. Об этом сообщает Тelgram-канал «Readovka».

Как отмечается, мужчина рассказывает следователям про мировой заговор и пандемию.