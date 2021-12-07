Задержанный за стрельбу в московском МФЦ ранее служил в СВР

Мужчина, который застрелил двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы, ранее служил в Службе внешней разведки. Об этом сообщает Тelgram-канал «Readovka».

Как отмечается, мужчина рассказывает следователям про мировой заговор и пандемию.

Собянин подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в одном из МФЦ Москвы из-за конфликта по поводу маски. Два человека погибли. Трое, в том числе и ребенок, были ранены.

Ранее АГН «Москва» сообщило, что неизвестный с ножом убил двух человек в центре госуслуг в районе «Рязанский».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МФЦСтрельбаРоссия
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