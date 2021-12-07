Собянин подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ на 1-й Новокузьминской улице. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».
Глава города принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших, отметив, что медики делают все возможное по оказанию помощи раненым.
7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в одном из МФЦ Москвы из-за конфликта по поводу маски. Два человека погибли. Трое, в том числе и ребенок, были ранены.
Ранее АГН «Москва» сообщило, что неизвестный с ножом убил двух человек в центре госуслуг в районе «Рязанский».
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