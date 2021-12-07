Собянин подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ на 1-й Новокузьминской улице. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Глава города принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших, отметив, что медики делают все возможное по оказанию помощи раненым.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в одном из МФЦ Москвы из-за конфликта по поводу маски. Два человека погибли. Трое, в том числе и ребенок, были ранены.

Ранее АГН «Москва» сообщило, что неизвестный с ножом убил двух человек в центре госуслуг в районе «Рязанский».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СтрельбаМФЦМоскваСобянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры