Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ на 1-й Новокузьминской улице. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Глава города принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших, отметив, что медики делают все возможное по оказанию помощи раненым.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в одном из МФЦ Москвы из-за конфликта по поводу маски. Два человека погибли. Трое, в том числе и ребенок, были ранены.

Ранее АГН «Москва» сообщило, что неизвестный с ножом убил двух человек в центре госуслуг в районе «Рязанский».