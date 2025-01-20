Задержанный в Петербурге мужчина похитил с чужих счетов в Москве 20 млн рублей
Силовики задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в хищении 20 миллионов рублей с банковских счетов гражданина посредством мобильного приложения по фальшивому паспорту в Москве. Об операции рассказала официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк. Подозреваемого в Северной столице обнаружили сотрудники уголовного розыска Отдела МВД по Красносельскому району Москвы.
Злоумышленником оказался приезжий из Красноярского края. Сообщники обеспечили его поддельным паспортом с его фотографией, но чужими персональными данными. Гражданин в офисе оператора мобильной связи запросил по этому удостоверению личности дубликат якобы утерянной им сим-карты. После этого через мобильное приложение он получил данные о банковских счетах пострадавшего и снял с них 20 миллионов рублей.
Украденные средства подозреваемый перевел своим сообщникам, получив часть в качестве вознаграждения. Задержанный отправлен под стражу. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас полицейские устанавливают личности сообщников подозреваемого.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru