Задержанный в Петербурге мужчина похитил с чужих счетов в Москве 20 млн рублей

Силовики задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в хищении 20 миллионов рублей с банковских счетов гражданина посредством мобильного приложения по фальшивому паспорту в Москве. Об операции рассказала официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк. Подозреваемого в Северной столице обнаружили сотрудники уголовного розыска Отдела МВД по Красносельскому району Москвы.

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Злоумышленником оказался приезжий из Красноярского края. Сообщники обеспечили его поддельным паспортом с его фотографией, но чужими персональными данными. Гражданин в офисе оператора мобильной связи запросил по этому удостоверению личности дубликат якобы утерянной им сим-карты. После этого через мобильное приложение он получил данные о банковских счетах пострадавшего и снял с них 20 миллионов рублей.

Украденные средства подозреваемый перевел своим сообщникам, получив часть в качестве вознаграждения. Задержанный отправлен под стражу. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас полицейские устанавливают личности сообщников подозреваемого.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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