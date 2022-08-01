Задержанный после пожара в столичном хостеле инспектор МЧС не признал вину

Задержанный после пожара в московском хостеле инспектор МЧС не признал вину в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Инспектору ведомства Сабельникову Р. А. было предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Помимо инспектора были задержаны учредитель и гендиректор хостела. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел в ночь на пятницу, его жертвами стали восемь человек, еще восемь пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПожарМосква
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