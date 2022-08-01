Задержанный после пожара в столичном хостеле инспектор МЧС не признал вину

Инспектору ведомства Сабельникову Р. А. было предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Помимо инспектора были задержаны учредитель и гендиректор хостела. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел в ночь на пятницу, его жертвами стали восемь человек, еще восемь пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.

