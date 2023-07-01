Задержанный из-за задымления самолет Петербург–Дубай вылетел из Пулково
Рейс Санкт-Петербург — Дубай вылетел из Пулково, борт авиакомпании Emirates ранее был задержан из-за задымления в самолете, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Самолет должен был отправиться из Северной столицы в пятницу в 23:15 мск. По данным онлайн-табло, рейс вылетел в Дубай в 4:49 субботы.
Ранее в двигателе самолета рейса Санкт-Петербург — Дубай в аэропорту Пулково зафиксировали задымление. Воздушное судно отбуксировали на место стоянки, пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Как сообщали СМИ, на борту самолета находилась в том числе делегация из Вьетнама, которая приезжала на открытие памятника Хо Ши Мину в Петербурге.
Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ и Северо-Западная транспортная прокуратура организовали проверку по факту ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru