Задержанный из-за задымления самолет Петербург–Дубай вылетел из Пулково

Самолет должен был отправиться из Северной столицы в пятницу в 23:15 мск. По данным онлайн-табло, рейс вылетел в Дубай в 4:49 субботы.

Ранее в двигателе самолета рейса Санкт-Петербург — Дубай в аэропорту Пулково зафиксировали задымление. Воздушное судно отбуксировали на место стоянки, пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Как сообщали СМИ, на борту самолета находилась в том числе делегация из Вьетнама, которая приезжала на открытие памятника Хо Ши Мину в Петербурге.

Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ и Северо-Западная транспортная прокуратура организовали проверку по факту ЧП.

