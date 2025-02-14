Задержанный афганец признался в умышленном наезде на людей в Мюнхене
Задержанный по подозрению в наезде на людей в Мюнхене признался на допросе в преднамеренных действиях, информирует прокуратура этого немецкого города. Она характеризует произошедшее как исламистски мотивированное преступление.
По словам представительницы ведомства, подозреваемый заявил о религиозном мотиве поступка. В прокуратуре также уточнили, что пока не располагают свидетельствами его участия в каких-либо экстремистских или террористических группировках.
Автомобиль Mini Cooper в Мюнхене утром 13 февраля протаранил колонну участников демонстрации, организованной профсоюзом стачки работников социальных учреждений. Пострадали 30 человек. Случилось это в нескольких минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начинается 14 февраля.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», задержанным водителем машины оказался 24-летний уроженец Афганистана. Он имеет вид на жительство и разрешение на работу в Германии, хотя в 2020 году получил отказ в предоставлении убежища.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru