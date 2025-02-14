Задержанный афганец признался в умышленном наезде на людей в Мюнхене

Задержанный по подозрению в наезде на людей в Мюнхене признался на допросе в преднамеренных действиях, информирует прокуратура этого немецкого города. Она характеризует произошедшее как исламистски мотивированное преступление.

По словам представительницы ведомства, подозреваемый заявил о религиозном мотиве поступка. В прокуратуре также уточнили, что пока не располагают свидетельствами его участия в каких-либо экстремистских или террористических группировках.