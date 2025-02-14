Задержанный афганец признался в умышленном наезде на людей в Мюнхене

Задержанный по подозрению в наезде на людей в Мюнхене признался на допросе в преднамеренных действиях, информирует прокуратура этого немецкого города. Она характеризует произошедшее как исламистски мотивированное преступление.

По словам представительницы ведомства, подозреваемый заявил о религиозном мотиве поступка. В прокуратуре также уточнили, что пока не располагают свидетельствами его участия в каких-либо экстремистских или террористических группировках.

Наехавшему на толпу в Мюнхене афганцу ранее отказали в убежище

Автомобиль Mini Cooper в Мюнхене утром 13 февраля протаранил колонну участников демонстрации, организованной профсоюзом стачки работников социальных учреждений. Пострадали 30 человек. Случилось это в нескольких минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начинается 14 февраля.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», задержанным водителем машины оказался 24-летний уроженец Афганистана. Он имеет вид на жительство и разрешение на работу в Германии, хотя в 2020 году получил отказ в предоставлении убежища.

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Фото: telegram.org
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