Наехавшему на толпу в Мюнхене афганцу ранее отказали в убежище

Афганец, который наехал на группу демонстрантов в Мюнхене, ранее просил об убежище в Германии, однако получил отказ. Об этом заявил глава МВД Баварии Йоахим Херманн.

В Екатеринбурге автомобиль наехал на группу пешеходов

Он указал, что, несмотря на это, у мужчины было право далее находиться на территории ФРГ.

Херманн добавил, что ранее афганец был связан со случаями воровства в магазинах и преступлениях, связанных с наркотиками, однако актов насилия в его деле нет.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что число пострадавших в результате наезда автомобилей на людей в Мюнхене, увеличилось до 28 человек, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:АфганистанМюнхенГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры