Наехавшему на толпу в Мюнхене афганцу ранее отказали в убежище
Афганец, который наехал на группу демонстрантов в Мюнхене, ранее просил об убежище в Германии, однако получил отказ. Об этом заявил глава МВД Баварии Йоахим Херманн.
Он указал, что, несмотря на это, у мужчины было право далее находиться на территории ФРГ.
Херманн добавил, что ранее афганец был связан со случаями воровства в магазинах и преступлениях, связанных с наркотиками, однако актов насилия в его деле нет.
Ранее в немецких СМИ появилась информация, что число пострадавших в результате наезда автомобилей на людей в Мюнхене, увеличилось до 28 человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru