Наехавшему на толпу в Мюнхене афганцу ранее отказали в убежище

Он указал, что, несмотря на это, у мужчины было право далее находиться на территории ФРГ.

Херманн добавил, что ранее афганец был связан со случаями воровства в магазинах и преступлениях, связанных с наркотиками, однако актов насилия в его деле нет.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что число пострадавших в результате наезда автомобилей на людей в Мюнхене, увеличилось до 28 человек, сообщает RT.

