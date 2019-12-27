В Кремле развеяли слухи о «теракте» в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал версию о том, что взрыв в конце прошлого года в жилом доме в Магнитогорске был терактом, а не несчастным случаем. На встрече с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что причиной трагедии стал взрыв бытового газа, другая трактовка не соответствует действительности, передает ТАСС.

По словам Пескова, в данном случае нет никаких новых данных и темы для дискуссии. Эксперты сделали однозначный вывод, всё остальное – только ничем не подкреплённые слухи, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Взрыв в Магнитогорске произошел утром 31 декабря 2018 года, обрушились перекрытия в одном из подъездов дома, погибли 39 человек. Спасательная операция закончилась 3 января.

